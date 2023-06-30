Российский рубль упал до самого низкого уровня с марта прошлого года

Курс доллара на Мосбирже превысил 89 рублей, а евро — 96 рублей. Такое падение зафиксировано впервые с 29 марта 2022 года. Об этом сообщает российский Forbes.

Падение рубля

Аналитики Market Power отмечают, что рост доллара, а также евро и юаня — это продолжение динамики предыдущих недель.

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова отметила, что ослабление рубля связано с окончанием налогового периода и настроениями физлиц. Еще один возможный фактор — байбэк торговой сети «Магнит».

Кроме завершения налогового периода и выкупа акций «Магнитом» у нерезидентов, они в качестве причин ослабления рубля также выделяют рост спроса на валюту после попытки мятежа ЧВК «Вагнер», снижение экспорта из-за слабости мировых цен на сырье и западных санкций и сезон отпусков.

Аналитики отметили, что спекулянты в ближайшие дни могут протестировать уровни 88−90 рублей за доллар, и в итоге американская валюта закрепится в диапазоне 85−90 рублей.

Напомним

«Минфин» писал, что акции крупнейших российских компаний стремительно пошли вниз после заявления главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что «вагнеровцы» идут на Москву.