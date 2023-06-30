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30 июня 2023, 12:29 Читати українською

Нацкомиссия повысила тарифы на воду: какие будут цены с 1 июля

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении тарифов на воду с 1 июля 2023 года в среднем на 32% в зависимости от водоканала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания НКРЭКУ.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении тарифов на воду с 1 июля 2023 года в среднем на 32% в зависимости от водоканала.
Фото: freepik.com

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Также отмечается, что повышение стоимости водоснабжения состоится в два этапа — 1 июля и 1 сентября.

Тарифы будут подняты для 34 предприятий, среди которых «Киевводоканал». В столице тариф на воду увеличится на 10,75 грн (с НДС).

Тарифы на воду в Киеве

Для киевлян с 1 июля стоимость одного кубометра воды в целом обойдется в 41,136 грн/м³.

  • централизованное водоснабжение 22,884 грн/м³ с НДС;
  • централизованный водоотвод 18,252 грн/м³ с НДС.

«Решение предусматривает увеличение платежки на воду и водоотвод для среднестатистической семьи на около 60 грн. То есть это не слишком высокая цифра, но этим мы обеспечим должную работу водоканалов и наличие воды в кране должного качества», — рассказал член комиссии Руслан Кайдаш.

Тарифы на воду в других городах.

  • в Одессе стоимость воды вырастет с 35,15 до 44,86 грн/м³,
  • в Виннице — с 25,62 до 47,75 грн/м³,
  • в Днепре — с 31,36 до 38,79 грн/м³,
  • в Ужгороде — 54,57 грн/м³.

Где тарифы не будут меняться

Тарифы на воду останутся на том же уровне в трех областях:

  • Херсонская,
  • Николаевская,
  • Харьковская.

Также не изменится сумма в платежках для получающих субсидии, поскольку они будут перечислены.

Комиссия объяснила повышение тарифов тем, что в последнее время увеличились расходы на электроэнергию, была повышена заработная плата, подорожали реагенты для очистки воды.

Стоит отметить, что последний раз тарифы на воду повышали в декабре 2021 года.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 9

+
+13
Антон Куминов
Антон Куминов
30 июня 2023, 12:37
#
Next — отопление
+
+91
MaxTirpiz
MaxTirpiz
30 июня 2023, 12:45
#
Мораторій на підвищення тарифів під час війни ? — ні, не чули…
+
+15
kievpol
kievpol
30 июня 2023, 14:40
#
Так війни офіційно немає, тому можна
+
0
Три літри
Три літри
30 июня 2023, 15:06
#
Тарифи на воду залишаться на тому самому ж рівні у трьох областях:
Херсонська,
Миколаївська,
Харківська.

А каким боком Львовская область до «під час війни»?
+
+73
zevs1
zevs1
30 июня 2023, 12:54
#
Оставшиеся в Украине заплатят за тех кто выехали и тех кого разбомбили,вот и вся арифметика,как говорил Гетманцев между войной и экономикой нужно выбирать математику.
+
0
Sg Ms
Sg Ms
30 июня 2023, 14:25
#
Как оставшиеся заплатят за тех кто выехали?
+
0
zevs1
zevs1
30 июня 2023, 14:41
#
Очень просто, пример: организации по услугам получали до полномасштабной войны 1млн выручки в сутки, а стали получать 800000тыс, недостающую разницу в 200000тыс раскинут на оставшихся в Украине абонентов через поднятие тарифов, по итогу тот же 1млн выручки в сутки.
Это же простая математика по ощипыванию гусей.
+
0
Три літри
Три літри
30 июня 2023, 15:06
#
Предприятие предоставляет тебе услугу, в процесс ее оказания оно несет расходы. Кто как не ты, получатель услуги, должен покрывать эти расходы?
+
0
Три літри
Три літри
30 июня 2023, 15:05
#
Каким боком тут Гетманцев?
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