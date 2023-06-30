Нацкомиссия повысила тарифы на воду: какие будут цены с 1 июля

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении тарифов на воду с 1 июля 2023 года в среднем на 32% в зависимости от водоканала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания НКРЭКУ.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Также отмечается, что повышение стоимости водоснабжения состоится в два этапа — 1 июля и 1 сентября.

Тарифы будут подняты для 34 предприятий, среди которых «Киевводоканал». В столице тариф на воду увеличится на 10,75 грн (с НДС).

Тарифы на воду в Киеве

Для киевлян с 1 июля стоимость одного кубометра воды в целом обойдется в 41,136 грн/м³.

централизованное водоснабжение 22,884 грн/м³ с НДС;

централизованный водоотвод 18,252 грн/м³ с НДС.

«Решение предусматривает увеличение платежки на воду и водоотвод для среднестатистической семьи на около 60 грн. То есть это не слишком высокая цифра, но этим мы обеспечим должную работу водоканалов и наличие воды в кране должного качества», — рассказал член комиссии Руслан Кайдаш.

Тарифы на воду в других городах.

в Одессе стоимость воды вырастет с 35,15 до 44,86 грн/м³,

в Виннице — с 25,62 до 47,75 грн/м³,

в Днепре — с 31,36 до 38,79 грн/м³,

в Ужгороде — 54,57 грн/м³.

Где тарифы не будут меняться

Тарифы на воду останутся на том же уровне в трех областях:

Херсонская,

Николаевская,

Харьковская.

Также не изменится сумма в платежках для получающих субсидии, поскольку они будут перечислены.

Комиссия объяснила повышение тарифов тем, что в последнее время увеличились расходы на электроэнергию, была повышена заработная плата, подорожали реагенты для очистки воды.

Стоит отметить, что последний раз тарифы на воду повышали в декабре 2021 года.