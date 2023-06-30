Курс валют на 30 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В пятницу, 30 июня, курс доллара на наличном рынке не изменился в покупке и снизился на 5 копеек в продаже. Евро не изменился в покупке и потерял 3 копейки в продаже.

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В обменниках доллар подорожал на 3 копейки в покупке, а в продаже не изменился. Курс евро потерял 10 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,40 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,12 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,40−37,35, евро — 40,80−41,05 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,72−40,11 грн/евро.