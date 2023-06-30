Coinbase обвинила SEC в превышении полномочий, сложность майнинга BTC снизилась: что нового на рынке криптовалют

Компания Paysafe Payment Solutions, которая является банковским партнером криптовалютной биржи Binance в Европе, прекратит поддержку площадки с 25 сентября. Об этом сообщает CoinDesk.

Банковский партнер Binance в Европе прекратит поддержку биржи в сентябре

«Binance изменит поставщика услуг по вводу и выводу средств в евро через банковский перевод (SEPA). Наш нынешний партнер, Paysafe, больше не будет предоставлять эти услуги пользователям Binance с 25 сентября 2023 года», — сообщил представитель биржи.

SEPA — Единая зона платежей в евро — представляет собой интегрированную трансграничную платежную сеть Европейского Союза для транзакций в евро.

«Также нашим пользователям потребуется обновить банковские реквизиты, используемые для внесения средств на их счета Binance. Может быть им потребуются принять новые условия, чтобы продолжить использование услуг SEPA после этой даты», — объяснили в компании.

Coinbase обвинила SEC в превышении полномочий

Криптовалютная биржа Coinbase заявила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вышла за рамки своих компетенций в отношении криптовалют в деле против Coinbase. Об этом говорится в ответе биржи на иск регулятора.

По словам представителей Coinbase, перечисленные в претензии активы не являются инвестиционными контрактами и, следовательно, не могут приравниваться к ценным бумагам.

Ссылаясь на тест Хауи, компания пояснила, что криптовалюты на вторичном биржевом рынке не являются частью каких-либо соглашений, согласно которым осуществляется продажа привязанного к контракту актива. Кроме того, эмитенты токенов не имеют никаких обязательств перед инвесторами.

«Поскольку такие обязательства не возникают при операциях на вторичном рынке Coinbase и поскольку ценность, которую покупатели Coinbase получают в результате этих транзакций, связана с купленными и проданными вещами, а не с предприятиями, которые их создали, транзакции не являются сделками с ценными бумагами», — говорится в заявлении.

Биржа в очередной раз указала на изменившуюся позицию председателя SEC Гэри Генслера касательно полномочий регулятора между вступлением в должность в апреле 2021 года и серединой 2022 года.

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«Даже если бы SEC была права в том, что активы и услуги, которые она идентифицирует, находятся в сфере ее регулирования, это действие должно быть отклонено на независимом основании, что оно нарушает права Coinbase на надлежащую правовую процедуру и представляет собой чрезвычайное злоупотребление процессом», — добавили в Coinbase.

Производитель аппаратных кошельков Ledger анонсировал торговую криптоплатформу для институционалов

Производитель аппаратных кошельков Ledger объявил о запуске торговой платформы для корпоративных клиентов — Tradelink.

Платформа Ledger объединяет кастодианов, брокеров и биржи. Сервис не будет взимать комиссии за операции. При этом для совершения сделок не обязательно хранить средства именно на Tradelink.

В Ledger подчеркнули растущую потребность в подобных платформах для криптовалютной торговли на фоне проблем безопасности и регулирования.

По словам представителей компании, сотрудничество с несколькими кастодиальными фирмами означает, что использующим новую сеть компаниям не грозит блокировка.

Сложность майнинга биткоина снизилась на 3,26%

В результате очередного перерасчета 29 июня сложность майнинга первой криптовалюты снизилась на 3,26%. Показатель впервые с начала мая продемонстрировал отрицательную динамику, остановившись на отметке 50,65 T.