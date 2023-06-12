Иски SEC вызвали отток почти $4 миллиардов из Binance и Coinbase

На фоне судебных исков по криптобиржам Binance и Coinbase со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) произошел значительный отток депозитов с обеих платформ, общим объемом почти $4 млрд. На это указывают данные аналитических компаний Nansen и Glassnode , пишет Сryptomisto.

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Отток средств

Согласно отчету аналитиков, с 5 по 8 июня пользователи вывели $3,1 млрд в сети Ethereum и $864 млн в биткоине.

Согласно информации издания CoinDesk, также известно, что чистый отток средств из Binance составил $2 млрд в сети Ethereum и $838 млн в BTC, что является самым высоким с декабря 2022 года.

Однако, несмотря на его масштабы, этот отток составляет около 5% общего объема активов на платформе. Что касается Coinbase, то отток средств с этой биржи составил около $1 млрд. в токенах сети Ethereum и $25 млн. в BTC.

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Предыстория

5 июня SEC предъявила 13 обвинений криптобирже Binance, ее американскому подразделению Binance.US и основателю компаний Чанпену Чжао.

Среди обвинений — эксплуатация незарегистрированных бирж, брокеров-дилеров и клиринговых агентств, искажение информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе Binance.US, а также незарегистрированное предложение и продажа ценных бумаг.

6 июня SEC также подала иск против биржи Coinbase за предложение незарегистрированных ценных бумаг. По утверждениям регулятора, платформа никогда не регистрировалась как брокер, национальная биржа ценных бумаг или клиринговое агентство. SEC квалифицировала как ценные бумаги несколько PoS-токенов, предлагаемых биржей