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30 июня 2023, 8:27 Читати українською

560 российских оккупантов, 3 танка и 6 БПЛА. Потери врага за 29 июня

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 228340 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 560 оккупантов.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Потери врага

  • личного состава — около 228340 (+560) человек ликвидировано,
  • танков — 4041 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 7863 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 4127 (+11) ед,
  • РСЗО — 630 (+3) ед,
  • средства ПВО — 389 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 308 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3519 (+6),
  • крылатые ракеты — 1261 (+0),
  • корабли/катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6785 (+5) ед,
  • специальная техника — 569 (+0).

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
30 июня 2023, 9:39
#
🇺🇸Хэл Брэндс для Bloomberg: Вооруженные силы России и Украины ориентированы на артиллерию, и если Киев не сможет найти достаточное количество орудий и боеприпасов, он столкнется с дефицитом огневой мощи. Кроме того, без достаточной ПВО Украина не сможет защитить своих людей и войска от российских атак. Воздушная кампания Владимира Путина направлена не только на убийство украинцев и разрушение инфраструктуры, но и на истощение ПВО Украины. Россия надеется, что сможет влиять на события на земле, установив превосходство в воздухе. США и другие страны пытаются помочь украинской сети ПВО, но недостаток средств ближнего радиуса действия позволил российской авиации нанести урон украинским войскам. Нехватка артиллерийских боеприпасов еще более пугающая. В то время как Путин может производить около 1 миллиона снарядов в год, показатели США и Европы намного ниже. Это создает опасное окно, по крайней мере до конца 2024 года, когда Путин может оказать давление на Украину. В ответ на дефицит идет глобальная охота за боеприпасами. Россия закупает поставки у Ирана и Северной Кореи, а США закупают боеприпасы в Южной Корее, Японии, Израиле и других странах. Вашингтон рассматривает возможность поставки кассетных боеприпасов на Украину, несмотря на то, что они вызывают споры из-за гуманитарного воздействия и международного договора об их запрете. Если конфликт продолжится, кассетные боеприпасы могут стать вариантом для США, несмотря на прежнее нежелание.
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grioleg
grioleg
30 июня 2023, 10:36
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1 млн снарядів узьких це з Іраном та СК разом?
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