За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 228340 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
560 российских оккупантов, 3 танка и 6 БПЛА. Потери врага за 29 июня
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Потери врага
- личного состава — около 228340 (+560) человек ликвидировано,
- танков — 4041 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7863 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 4127 (+11) ед,
- РСЗО — 630 (+3) ед,
- средства ПВО — 389 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3519 (+6),
- крылатые ракеты — 1261 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6785 (+5) ед,
- специальная техника — 569 (+0).
Источник: Минфин
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