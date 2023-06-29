Испания вернула инфляцию к целевому уровню

Потребительские цены в Испании в июне выросли на 1,9% в годовом исчислении, что является самым медленным ростом с марта 2021 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального института статистики (INE), пишет Reuters .

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Снижение инфляции

Испания стала первой из крупных экономик еврозоны, где инфляция упала ниже 2%, целевого показателя Европейского центрального банка, говорится в заявлении Министерства экономики.

Гармонизированная с ЕС годовая инфляция в Италии в июне составила 6,7%, в то время как данные по Франции и Германии еще не опубликованы.

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«Годовая инфляция в Испании в мае была ниже майского роста на 3,2%, но выше 1,7%, которые ожидали аналитики, опрошенные Reuters.

Снижение инфляции в июне произошло в основном из-за того, что цены на топливо, электроэнергию, продукты питания и безалкогольные напитки росли медленнее, чем за аналогичный период в прошлом году", — пишет агентство.

Базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на свежие продукты питания и энергоносители и за которой пристально следит Европейский центральный банк, составила 5,9% в годовом исчислении по сравнению с 6,1% в мае, сообщает INE.