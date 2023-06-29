Райффайзен начал кредитовать экспортеров в польских злотых

«Теперь клиенты, которые экспортируют продукцию в Польшу, могут получить кредиты в польских злотых. Выдача кредита в польских злотых позволяет экономить за счет разницы между ставками в польских злотых и ставками в гривне. Мы чувствуем спрос на такой кредитный продукт и сейчас обсуждаем подобные соглашения еще с несколькими экспортерами», — сказала директор департамента по управлению сетью и клиентами среднего бизнеса Райффайзен Банка Александра Прохорчук.

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