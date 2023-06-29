Райффайзен Банк начал кредитовать экспортеров в польских злотых. Первые 6,7 млн злотых получила львовская кондитерская фабрика «Ярич», известная брендом печенья «Мария». Об этом говорится в сообщении банка.
Райффайзен начал кредитовать экспортеров в польских злотых
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Кредит в злотых
Кредит выдан сроком на один год для пополнения оборотных средств фабрики, активно работающей на рынке Польши и имеющей выручку в злотых.
«Теперь клиенты, которые экспортируют продукцию в Польшу, могут получить кредиты в польских злотых. Выдача кредита в польских злотых позволяет экономить за счет разницы между ставками в польских злотых и ставками в гривне. Мы чувствуем спрос на такой кредитный продукт и сейчас обсуждаем подобные соглашения еще с несколькими экспортерами», — сказала директор департамента по управлению сетью и клиентами среднего бизнеса Райффайзен Банка Александра Прохорчук.
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