Правление Нацбанка утвердило Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращение к инфляционному таргетированию. Об этом говорится в сообщении НБУ.
НБУ утвердил Стратегию смягчения валютных ограничений и возвращения к инфляционному таргетированию
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Что известно о стратегии
Подготовка Стратегии — один из структурных маяков в рамках программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом, выполнение которого было предусмотрено до конца июня 2023 года. Следовательно, утверждение Стратегии, предварительно согласованной с экспертами МВФ, означает исполнение Украиной очередного структурного маяка.
Три направления стратегии
Это смягчение валютных ограничений, переход к большей гибкости курса и возврат к принципам инфляционного таргетирования. Каждое направление включает в себя общее описание последовательности этапов, ключевых приоритетов, принципов и надлежащих предпосылок реализации Стратегии.
Внедрение стратегии
Национальный банк будет вводить Стратегию последовательно и постепенно, опираясь на наличие необходимых предпосылок. Так, например, сложившиеся надлежащие предпосылки позволили НБУ смягчить целый ряд валютных ограничений в июне. В то же время, предпосылки для последующих шагов еще формируются.
Кроме того, при реализации соответствующей Стратегии Нацбанк будет учитывать результаты тщательного анализа эффективности предыдущих шагов и потенциального влияния изменений, которые планируется реализовать по одному направлению, изменения по другим направлениям, а также другие аспекты макроэкономической политики (в частности, на фискальную позицию и долговую устойчивость).
Благодаря такому подходу возвращение в перспективе к инфляционному таргетированию с плавающим обменным курсом будет происходить упорядоченным, консистентным способом, что позволит минимизировать риски для ценовой и финансовой стабильности и максимизировать потенциал для устойчивого экономического восстановления.
Соответственно, Национальный банк будет сохранять жесткие монетарные условия путем поддержания достаточно высокого уровня процентных ставок в реальном измерении. Это будет обеспечивать высокую привлекательность гривневых активов и, таким образом, позволит минимизировать риски для курсовой устойчивости.
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Комментарии - 4
Зеленський очолює державу вже більше чотирьох років, а кінця війні й не видно.
Гірше ж точно не буде (с)
І загалом, Зеленський перед виборами надавав стільки обіцянок…, зе-електорат йому абсолютно все це пригадає.