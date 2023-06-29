Vodafone вслед за Киевстаром и lifecell запускает резервирование номеров

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Что известно

«Компания приняла решение о неиспользовании в течение двух лет всех деактивированных номеров без дополнительных обращений со стороны пользователей таких номеров», — говорится в сообщении.

Соответственно, в магазинах и на сайте оператора будут доступны продажи номера, с момента деактивации которых прошло два года и более.

Таким образом, оператор поддержал инициативу Минцифры по резервированию мобильных номеров погибших или пропавших без вести защитников Украины.

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Напомним

Ранее стало известно, что Киевстар и lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших или пропавших без вести защитников. Номер не поступит в продажу в течение двух лет, хотя обычно это происходит через год (т.е. в течение года с момента деактивации после последнего пополнения + еще один год).

В настоящее время функция работает в тестовом режиме. Министр трансформации Михаил Федоров отметил, что для резервирования номеров необходимо:

обратиться в службу поддержки оператора («Киевстар» — 0800300466, lifecell — 0800205433);

сообщить номер для резерва;

указать, от кого обращение;

дождаться SMS с решением.