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29 июня 2023, 15:48 Читати українською

Vodafone вслед за Киевстаром и lifecell запускает резервирование номеров

Мобильный оператор Vodafone будет резервировать номера всех абонентов в течение двух лет. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Мобильный оператор Vodafone будет резервировать номера всех абонентов в течение двух лет.

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Что известно

«Компания приняла решение о неиспользовании в течение двух лет всех деактивированных номеров без дополнительных обращений со стороны пользователей таких номеров», — говорится в сообщении.

Соответственно, в магазинах и на сайте оператора будут доступны продажи номера, с момента деактивации которых прошло два года и более.

Таким образом, оператор поддержал инициативу Минцифры по резервированию мобильных номеров погибших или пропавших без вести защитников Украины.

Читайте: Мобильные операторы будут резервировать номера погибших или пропавших бойцов на 2 года

Напомним

Ранее стало известно, что Киевстар и lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших или пропавших без вести защитников. Номер не поступит в продажу в течение двух лет, хотя обычно это происходит через год (т.е. в течение года с момента деактивации после последнего пополнения + еще один год).

В настоящее время функция работает в тестовом режиме. Министр трансформации Михаил Федоров отметил, что для резервирования номеров необходимо:

  • обратиться в службу поддержки оператора («Киевстар» — 0800300466, lifecell — 0800205433);
  • сообщить номер для резерва;
  • указать, от кого обращение;
  • дождаться SMS с решением.

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Источник: Минфин
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