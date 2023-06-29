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29 июня 2023, 14:38 Читати українською

В Horizon Capital дали прогноз, каким будет курс доллара до конца года и в 2024 году

Инвестиционная компания Horizon Capital прогнозирует незначительный рост курса доллара к концу 2023 года до 39 грн/$ и до 42 грн/$ — в 2024 году. Об этом во время Форума предпринимателей Forbes рассказал старший партнер Horizon Capital Василий Тофан.

Инвестиционная компания Horizon Capital прогнозирует незначительный рост курса доллара к концу 2023 года до 39 грн/$ и до 42 грн/$ - в 2024 году.
Фото: depositphotos.com

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Валютный прогноз

«Курс гривны в Украине очень устойчив, наши ожидания, что до конца года коммерческий курс не превысит 39 грн/$. В следующем году мы ожидаем курс на уровне около 42 грн/$», — сказал Тофан.

В настоящее время розничный курс доллара находится на уровне 37,3 грн/$, евро — 41 грн/€.

Тофан отметил, что золотовалютные резервы НБУ даже больше, чем до полномасштабного вторжения.

Читайте: Курс доллара и евро до конца месяца: самые опасные дни для покупки и продажи валюты

По итогам мая 2023-го они составляли $37,3 млрд. По состоянию на конец февраля 2022-го — $27,6 млрд.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Kaleso
Kaleso
29 июня 2023, 15:07
#
Ну ну
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
29 июня 2023, 15:27
#
Бред.
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