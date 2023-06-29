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29 июня 2023, 13:59 Читати українською

Mastercard протестирует токенизированные банковские депозиты

Компания Mastercardзапустит пилотные испытания Multi-Token Network (MTN). В рамках инициативы платежный гигант проведет эксперименты с токенизированными банковскими депозитами. Об этом пишет forklog.

Компания Mastercard запустит пилотные испытания Multi-Token Network (MTN).

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Что известно

MTN будет доступна в бета-режиме этим летом в Великобритании. К участию приглашены ряд банков и финансовых учреждений.

В рамках инновационного спринта отобранные команды получат доступ к возможностям MTN для разработки перспективных вариантов использования токенизированных депозитов.

Читайте: Visa и Mastercard приостановили продвижение криптовалюты из-за кризиса в отрасли — Reuters

Глава отдела криптовалют и блокчейна компании Радж Дамодаран рассчитывает, что со временем инициатива также затронет регулируемые стейблкоины и CBDC.

«Сегодня мировую экономику приводят в движение регулируемые деньги в банках. Мы начинаем с создания токенизированных банковских депозитов. Таким образом, денежная единица на банковском счете является цифровым активом в блокчейне, обеспечивая такой же уровень программируемости, как и цифровая валюта в криптоэкосистеме», — пояснил он.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
yarg
yarg
29 июня 2023, 15:26
#
Заумно описано. А практически — в чем суть?
Клиенту нужно «грошова одиниця на банківському рахунку є цифровим активом у блокчейні, забезпечуючи такий самий рівень програмованості, як і цифрова валюта у криптоекосистемі» или 10 % годовых?

почитал саму статью — все совсем плохо. Набор бессмысленных звуков… Довіра до захисту споживачів
«MTN спиратиметься на наш багаторічний досвід розробки стандартів і правил для нашої карткової мережі, щоб забезпечити загальну структуру для спільноти користувачів зі спільними інтересами. Це включає чіткі правила дорожнього руху, які надають пріоритет надійному захисту споживачів, стабільності та дотриманню нормативних вимог.»
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