Mastercard протестирует токенизированные банковские депозиты

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Что известно

MTN будет доступна в бета-режиме этим летом в Великобритании. К участию приглашены ряд банков и финансовых учреждений.

В рамках инновационного спринта отобранные команды получат доступ к возможностям MTN для разработки перспективных вариантов использования токенизированных депозитов.

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Глава отдела криптовалют и блокчейна компании Радж Дамодаран рассчитывает, что со временем инициатива также затронет регулируемые стейблкоины и CBDC.

«Сегодня мировую экономику приводят в движение регулируемые деньги в банках. Мы начинаем с создания токенизированных банковских депозитов. Таким образом, денежная единица на банковском счете является цифровым активом в блокчейне, обеспечивая такой же уровень программируемости, как и цифровая валюта в криптоэкосистеме», — пояснил он.