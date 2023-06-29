Компания Mastercardзапустит пилотные испытания Multi-Token Network (MTN). В рамках инициативы платежный гигант проведет эксперименты с токенизированными банковскими депозитами. Об этом пишет forklog.
Mastercard протестирует токенизированные банковские депозиты
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Что известно
MTN будет доступна в бета-режиме этим летом в Великобритании. К участию приглашены ряд банков и финансовых учреждений.
В рамках инновационного спринта отобранные команды получат доступ к возможностям MTN для разработки перспективных вариантов использования токенизированных депозитов.
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Глава отдела криптовалют и блокчейна компании Радж Дамодаран рассчитывает, что со временем инициатива также затронет регулируемые стейблкоины и CBDC.
«Сегодня мировую экономику приводят в движение регулируемые деньги в банках. Мы начинаем с создания токенизированных банковских депозитов. Таким образом, денежная единица на банковском счете является цифровым активом в блокчейне, обеспечивая такой же уровень программируемости, как и цифровая валюта в криптоэкосистеме», — пояснил он.
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Комментарии - 1
Клиенту нужно «грошова одиниця на банківському рахунку є цифровим активом у блокчейні, забезпечуючи такий самий рівень програмованості, як і цифрова валюта у криптоекосистемі» или 10 % годовых?
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«MTN спиратиметься на наш багаторічний досвід розробки стандартів і правил для нашої карткової мережі, щоб забезпечити загальну структуру для спільноти користувачів зі спільними інтересами. Це включає чіткі правила дорожнього руху, які надають пріоритет надійному захисту споживачів, стабільності та дотриманню нормативних вимог.»