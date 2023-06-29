Курс валют на 29 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В четверг, 29 июня, курс доллара на наличном рынке не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже. Евро не изменилось в покупке и потеряло 5 копеек в продаже.

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В обменниках доллар подорожал на 3 копейки в покупке и потерял 1 копейку в продаже. Курс евро в покупке и продаже потерял 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,45 грн. Евро покупают за 40,50 грн., а продают за 41,15 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,40−37,38, евро — 40,88−41,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,87−40,27 грн/евро.

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