Санкции ЕС против россии: Швейцария лишь частично присоединилась

Швейцария присоединилась к новым ограничительным мерам против физических и юридических лиц, предусмотренных 11 пакетом санкции Евросоюза против россии, решение о присоединении к остальным принятым в этом пакете ограничениям власти страны рассмотрит до конца августа. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Как сообщили в правительстве Швейцарии, санкции в отношении физических и юридических лиц вступают в силу в 19:00 среды, 28 июня.

Санкции против РФ

Как писал «Минфин», 21 июня послы Европейского союза согласовали 11 пакет санкций против россии.

В рамках этого пакета в санкционные списки внесли 71 физическое лицо и 33 организации, среди которых российские чиновники, пропагандисты, предприниматели, военные, а также компании, связанные с оборонно-промышленным комплексом.

Кроме этого, в рамках 11-го пакета санкций ЕС также упразднил временные разрешения для Германии и Польши импортировать российскую нефть через трубопровод «Дружба.» Этот запрет не распространяется на нефть из Казахстана.

С самого начала вторжения россии в Украину Европейский союз ввел уже 10 пакетов ограничений. Под санкции попали российские чиновники, олигархи, юридические лица и компании, помогающие Кремлю вести войну против Украины.