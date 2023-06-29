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29 июня 2023, 8:49 Читати українською

Нацбанк улучшил оценку рисков в финансовом секторе

Суммарная оценка карты рисков финсектора снизилась на 22,5% с декабря 2022 года — с 40 до 31 — и теперь соответствует среднему диапазону. Об этом говорится в Отчете Национального банка о финансовой стабильности, передает Интерфакс-Украина .

Суммарная оценка карты рисков финсектора снизилась на 22,5% с декабря 2022 года — с 40 до 31 — и теперь соответствует среднему диапазону.
Фото: bank.gov.ua

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Оценка рисков

Согласно отчету, из семи параметров в диапазоне от 1 до 10 каждый, больше всего — на 2 пункта — снизились макроэкономический риск, кредитный риск корпораций и риск прибыльности: первые два — до 6 пунктов, тогда как последний — до 3 пунктов.

Указывается, что этому помогли устойчивость энергетической системы и оживление внутреннего спроса, улучшение качества кредитного портфеля и более оптимистичные ожидания, рост процентных доходов от вложений в ценные бумаги и невысокие объемы доформирования резервов.

Кроме того, кредитный риск домохозяйств, валютный риск и риск капитала снизились на 1 пункт каждый: первые два — до 4 пунктов, последний — до 5 пунктов благодаря сближению наличного курса и безналичной прибыли банков.

Отмечается, что неизменным остался риск ликвидности — он составил 3 пункта, что связано с сохранением высокой ликвидности банками и наращиванием средств клиентов.

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«Индекс финансового стресса (ИФС) сохраняет значительную волатильность на высоких уровнях уже больше года, его значения в последние месяцы выросли после зимнего падения. Основная причина — одновременное повышение нескольких составляющих индекса», — констатировал также НБУ.

При этом субиндекс поведения домохозяйств рос в результате повышения депозитных ставок и составил 0,07, банковский субиндекс достиг 0,06 из-за незначительного ухудшения показателей ликвидности.

Как отметил Нацбанк, высоким остается субиндекс государственных ценных бумаг с учетом высокой доходности суверенных еврооблигаций — 0,14. Снижение спреда между официальным и наличным курсом валют и уменьшение интервенций привело к сокращению валютного субиндекса — он составил 0,2.

Значение ИФС колеблется от 0 до 1, где 0 — полное отсутствие напряжения и 1 — самый высокий уровень стресса.

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Источник: Минфин
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