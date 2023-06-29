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29 июня 2023, 8:34 Читати українською

Золото подешевело до минимума с марта из-за ожидания роста ставок

28 июня стоимость золота снизилась до минимального уровня за последние три месяца. В марте она превысила $2000 за унцию, а теперь золото торгуется почти на $100 дешевле. Об этом пишет MarketWatch.

28 июня стоимость золота снизилась до минимального уровня за последние три месяца.
Фото: depositphotos

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Что происходит с ценами на золото

Как пишет издание, цены на золото снизились до минимального уровня с марта в ожидании дальнейших повышений процентных ставок. На 18:00 28 июня золото торговалась по $1917,8 за унцию (-0,31%).

Ралли на рынке золота в последние месяцы потерпело неудачу, поскольку центральные банки по всему миру, в том числе Федеральная резервная система в США, пообещали дальнейшее повышение ставок, отмечает MarketWatch. Это резкий разворот для металла, цены на который поднялись почти до рекордных величин в мае — $2055,7 за унцию на 4 мая, пишет издание. Самый высокий уровень цен на золото был зафиксирован 6 августа 2020 года, когда оно торговалось по $2069,4 за унцию, напоминает MarketWatch.

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Похоже, золото приближается к отметке $1900, и это может стать серьезным испытанием поддержки этого металла, сказал старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам.

По его словам, интерес к этому активу уменьшается, поскольку инвесторы осознают, что снижение ставок в 2023 году крайне маловероятно. «Инфляция оказалась более устойчивой, чем ожидалось, и это плохо для золота», — отметил Эрлам.

Напомним

В марте цена золота превысила $2000 за унцию впервые с весны 2022 года. Это случилось из-за спроса инвесторов на активы-убежища из-за банковского кризиса в США и Европе, писали Bloomberg и Reuters. С тех пор стоимость золота снижалась.

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Источник: Минфин
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