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28 июня 2023, 19:43 Читати українською

Нацбанк оштрафовал Money4you на 1700 гривен

Нацбанк, реализуя функцию защиты прав потребителей финансовых услуг, обнаружил со стороны ООО «Манифою» (ЕГРПОУ 42848369) факт нарушения требования части шестой статьи 29 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг».

Нацбанк, реализуя функцию защиты прав потребителей финансовых услуг, обнаружил со стороны ООО «Манифою» (ЕГРПОУ 42848369) факт нарушения требования части шестой статьи 29 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг».►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЗа что оштрафовалиДанная норма касается обязательства участников рынков небанковских финансовых услуг предоставлять по письменному требованию Нацбанка соответствующую информацию и копии документов.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

За что оштрафовали

Данная норма касается обязательства участников рынков небанковских финансовых услуг предоставлять по письменному требованию Нацбанка соответствующую информацию и копии документов.

За предоставление заведомо недостоверной информации Нацбанк применяет штрафную санкцию в размере от 100 до 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 41 закона.

Следовательно, в связи с выявленным фактом предоставления заведомо недостоверной информации по запросу Нацбанка с целью рассмотрения обращения потребителя финансовых услуг на выполнение Закона «Об обращении граждан» к ООО «Манифою» применена мера воздействия в виде наложения минимального штрафа в размере 1 700 грн — за первое установленное нарушение в течение календарного года.

В период действия военного положения ООО «Манифою» продолжает осуществлять свою деятельность в соответствии с имеющейся лицензией.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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