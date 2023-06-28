Нацбанк, реализуя функцию защиты прав потребителей финансовых услуг, обнаружил со стороны ООО «Манифою» (ЕГРПОУ 42848369) факт нарушения требования части шестой статьи 29 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг».
Нацбанк оштрафовал Money4you на 1700 гривен
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За что оштрафовали
Данная норма касается обязательства участников рынков небанковских финансовых услуг предоставлять по письменному требованию Нацбанка соответствующую информацию и копии документов.
За предоставление заведомо недостоверной информации Нацбанк применяет штрафную санкцию в размере от 100 до 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 41 закона.
Следовательно, в связи с выявленным фактом предоставления заведомо недостоверной информации по запросу Нацбанка с целью рассмотрения обращения потребителя финансовых услуг на выполнение Закона «Об обращении граждан» к ООО «Манифою» применена мера воздействия в виде наложения минимального штрафа в размере 1 700 грн — за первое установленное нарушение в течение календарного года.
В период действия военного положения ООО «Манифою» продолжает осуществлять свою деятельность в соответствии с имеющейся лицензией.
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