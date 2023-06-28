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28 июня 2023, 15:43 Читати українською

Поддержка бизнеса: Приватбанк не будет повышать тарифы на эквайринг

Несмотря на повышение международных платежных систем ставки интерчейндж с 1 июля 2023 года, Приватбанк решил оставить действующие льготные тарифы на прием безналичной оплаты картами для торговых предприятий. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Несмотря на повышение международных платежных систем ставки интерчейндж с 1 июля 2023 года, Приватбанк решил оставить действующие льготные тарифы на прием безналичной оплаты картами для торговых предприятий.

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Базовый тариф

С начала июля для клиентов Приватбанка в дальнейшем будет действовать базовый тариф за прием платежей с карточек на уровне 1,3%.

«Сохранение льготного тарифа непростое для банка решение, однако для нас социальная ответственность и поддержка украинского бизнеса является главным приоритетом. Предлагаем поддержать нашу инициативу и со стороны международных платежных систем MasterCard и Visa и отменить повышение ставки интерчейнджа с 1 июля 2023, которое заставляет банки увеличивать тарифы», — подчеркнул член правления Приватбанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев.

Как отметили в пресс-службе, ради безопасности банк призывает украинский бизнес на время военного положения сделать приоритетом безналичную оплату товаров банковскими картами.

Читайте: С 1 июля MasterCard и Visa повысят комиссии интерчейндж в Украине

Напомним

До полномасштабной войны ритейл платил за эквайринг в POS-терминалах 1,8−2%.

С начала полномасштабной войны в Украине действуют льготные тарифы. За прошедший год комиссия interchange несколько раз регулировалась независимо от ставок, прописанных в меморандуме.

В марте 2022 года платежные системы и банки вообще убрали платежи за эквайринг и interchange. В июне того же года interchange возобновили до уровня «не выше 0,3%», а в сентябре — до уровня «не выше 0,7%».

В декабре платежные системы Visa и Mastercard ненадолго повысили interchange до 1%, но Минэкономики попросило не менять ставку на период блекаутов.

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Источник: Минфин
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