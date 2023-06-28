НБУ призвал пересмотреть стратегию развития государственных банков

Стратегию развития государственных банков необходимо пересмотреть и обновить как можно быстрее, чтобы понимать их роль в восстановлении и подготовке их к дальнейшей приватизации. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время презентации отчета о финансовой устойчивости, передает Интерфакс-Украина.

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Стратегия развития госбанков

«Для того чтобы мы уже понимали, какой будет роль государственных банков после победы, как они будут участвовать в восстановлении страны и как дальше будет осуществляться подготовка к их приватизации», — перечислила Рожкова главные цели обновления стратегии.

Она отметила, что обновление стратегии является ключевой темой в дискуссиях Нацбанка с Министерством финансов, поскольку именно Минфин должен быть ее разработчиком как собственник государственных банков.

Напомним

Кабмин утвердил стратегию развития госбанков еще до начала полномасштабной войны, в целом планировалось уменьшить долю государства на банковском рынке.

В настоящее время четыре госбанка — Приватбанк, Ощад, Укрэксимбанк и Укргазбанк — входят в пятерку крупнейших на рынке по размеру активов. Совокупная их доля по активам составила на конец апреля 52,9%, а в абсолютном выражении — 1,51 трлн.

Кроме того, в ближайшее время может быть национализирован «Сенс Банк» (ранее — «Альфа-Банк») с долей активов 3,4%.