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28 июня 2023, 15:18 Читати українською

НБУ призвал пересмотреть стратегию развития государственных банков

Стратегию развития государственных банков необходимо пересмотреть и обновить как можно быстрее, чтобы понимать их роль в восстановлении и подготовке их к дальнейшей приватизации. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время презентации отчета о финансовой устойчивости, передает Интерфакс-Украина.

Стратегию развития государственных банков необходимо пересмотреть и обновить как можно быстрее, чтобы понимать их роль в восстановлении и подготовке их к дальнейшей приватизации.

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Стратегия развития госбанков

«Для того чтобы мы уже понимали, какой будет роль государственных банков после победы, как они будут участвовать в восстановлении страны и как дальше будет осуществляться подготовка к их приватизации», — перечислила Рожкова главные цели обновления стратегии.

Она отметила, что обновление стратегии является ключевой темой в дискуссиях Нацбанка с Министерством финансов, поскольку именно Минфин должен быть ее разработчиком как собственник государственных банков.

Напомним

Кабмин утвердил стратегию развития госбанков еще до начала полномасштабной войны, в целом планировалось уменьшить долю государства на банковском рынке.

В настоящее время четыре госбанка — Приватбанк, Ощад, Укрэксимбанк и Укргазбанк — входят в пятерку крупнейших на рынке по размеру активов. Совокупная их доля по активам составила на конец апреля 52,9%, а в абсолютном выражении — 1,51 трлн.

Кроме того, в ближайшее время может быть национализирован «Сенс Банк» (ранее — «Альфа-Банк») с долей активов 3,4%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 июня 2023, 15:39
#
56,3% больше чем 52,9%
да и приватизация госбанков во время войны
не реальна даже по номинальной стоимости акций.
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0
Ranet
Ranet
28 июня 2023, 15:46
#
Начнут, конечно, с Sense 😂
Аж нетерпится узнать, кто ж его отжал
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0
yarg
yarg
28 июня 2023, 15:58
#
Государство. кому он еще нужен… до конца войны никто ничего не купит
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 июня 2023, 16:15
#
«до конца войны никто ничего не купит»

Да и после войны ещё лет десять никто не позариться,
разве что за символическую цену в один доллар США.
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