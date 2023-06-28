Новая почта снизила стоимость доставки в США

Новая почта ввела удобную градацию тарифов для посылок с весом, где есть шаг — в 100 г. То есть клиент платит не в пределах весовых категорий до 2 кг, до 10 кг и до 30 кг, как было раньше. А разную цену — за 0,1 кг, 0,4 кг, 1,5 кг и т. д. Об этом говорится в сообщении Новой почты.

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Новая тарификация

Новая тарификация будет единой как для частных, так и бизнес-клиентов. Так, сейчас доставка документов до 100 гр — стоит 350 грн вместо 1300 грн, посылка 0,5 кг — стоит 650 грн вместо 1400 грн, а отправка на 15 кг — 4600 грн вместо 6800 грн.

Чаще украинцы продают свои товары в США через онлайн-платформы — Amazon, eBay, etsy.

Самыми украинскими товарами среди американских потребителей являются национальная одежда и изделия с украинской символикой, декор для дома, хендмейд и крафтовые товары — сувениры, украшения, аксессуары.

Срок доставки в США — от 10 дней в любой адрес по всей территории страны. Отправить посылку можно из любого отделения Новой почты.

Для этого можно самостоятельно создать международную накладку через мобильное приложение и бизнес-кабинет или оператор оформить в отделении.