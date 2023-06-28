В Приват24 обновили услугу перевыпуска карт. Подробности

Приватбанк добавил к обновленной версии «Приват24» новую возможность по перевыпуску карт. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Новые возможности

Теперь клиенты могут заказать новую пластиковую карточку с доставкой по Украине в отделения и почтоматы «Новой почты».

Также госбанк обновил сервис Добро для донатов на благотворительность.