Курс валют на 28 июня: Евро подорожал на наличном рынке и в обменниках

В среду, 28 июня, курс доллара на наличном рынке потерял 3 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро прибавил 5 копеек в покупке и 15 копеек в продаже.

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В обменниках доллар подорожал на 2 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Курс евро в покупке прибавил 6 копеек, а в продаже 7 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,77−37,40 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,15 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,37−37,40, евро — 40,91−41,17 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,00−40,39 грн/евро.

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