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28 июня 2023, 11:39 Читати українською

Bloomberg узнал о планах UBS сократить больше половины персонала Credit Suisse

Швейцарский банк UBS намерен сократить больше половины персонала банка Credit Suisse, присоединение которого закончил в июне, написал Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Швейцарский банк UBS намерен сократить больше половины персонала банка Credit Suisse, присоединение которого закончил в июне, написал Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиСокращения персоналаСейчас у Credit Suisse около 45 000 работников.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сокращения персонала

Сейчас у Credit Suisse около 45 000 работников. По информации Bloomberg, сокращения начнутся в июле, еще два раунда предварительно планируются на сентябрь и октябрь.

Увольнять будут людей практически на всех уровнях: банковских работников, трейдеров и специалистов поддержки — в отделениях инвестиционного банка Credit Suisse в Лондоне, Нью-Йорке и некоторых частях Азии, утверждают источники агентства.

Представитель UBS отказался от комментариев агентству.

Читайте: Швейцарский банк UBS купил Credit Suisse

Напомним

Общая численность персонала UBS после завершения покупки Credit Suisse выросла до 120 000 человек, и банк хочет снизить ее примерно на 30% или на 35 000 человек, говорят два источника Bloomberg.

После присоединения Credit Suisse в управлении объединенной структурой доминируют все равно работники UBS: так, в правлении, только один человек из Credit Suisse — его гендиректор Ульрих Кернер, отметил Bloomberg.

UBS и Credit Suisse объявили о слиянии 19 марта 2023 года. В ходе сделки Credit Suisse оценили в $3,2 млрд — вдвое ниже рыночной капитализации банка до новости о поглощении. О завершении сделки по покупке Credit Suisse UBS сообщил 12 июня. После завершения сделки UBS установил «красные линии» для сотрудников Credit Suisse, писала Financial Times.

Акции UBS по итогам торгов 27 июня незначительно подорожали на 0,06% — до 17,57 швейцарского франка ($19,67).

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Источник: Минфин
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