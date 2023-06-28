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28 июня 2023, 8:40 Читати українською

МВФ рассмотрит выделение Украине второго транша 29 июня

Совет директоров Международного валютного фонда 29 июня рассмотрит вопросы первого пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины, по итогам которого планируется выделить второй транш около $900 млн. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Совет директоров Международного валютного фонда 29 июня рассмотрит вопросы первого пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины, по итогам которого планируется выделить второй транш около $900 млн.
Фото: epravda.com.ua

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Транш от МВФ

Соответствующий вопрос внесен в повестку заседания вместе с вопросом о четвертом пересмотре программы EFF для Камеруна, говорится на сайте фонда.

Министр финансов Сергей Марченко с начала этой недели находится в Вашингтоне в рамках выполнения своих обязанностей главы Совета управляющих Всемирного банка и МВФ на 2023 год, которым его избрали в октябре прошлого года.

«Главное для меня в этой должности — это не только выполнение непосредственных обязанностей председателя совета, но и дополнительные возможности представлять и регулярно актуализировать интересы Украины во Всемирном банке и МВФ», — отметил он в фейсбуке.

Читайте: Украина получит второй транш МВФ на $900 млн: миссия фонда завершилась успешно

Напомним

МВФ и Украина достигли договоренности на уровне персонала (staff-level agreement) по обновленному комплексу экономической и финансовой политики в рамках первого пересмотра 4-летней программы EFF на $15,6 млрд 30 мая.

Отмечалось, что все количественные критерии эффективности к концу апреля и структурные контрольные показатели к концу мая были выполнены, что подготовило почву для рассмотрения советом директоров МВФ выделения Украине второго транша по программе EFF в размере около $900 млн (SDR663,9 млн).

Программа была утверждена 31 марта этого года, а первый транш $2,7 млрд выделен в начале апреля.

Плановый график программы предусматривает выделение Украине после первого транша трех траншей по SDR664 млн (около $900 млн) в середине июня и октября этого года и конце февраля следующего года по результатам первого, второго и третьего пересмотра, когда оценивают выполнение обязательств сроком на конец апреля, июня и декабря этого года соответственно.

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Источник: Минфин
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