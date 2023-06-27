Доплаты и отпуска для военных: Что изменилось ко второму чтению

Комитет по вопросам безопасности и обороны рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект № 9342 о доплатах и отпусках для военнослужащих. Об этом написал в телеграм-канале первый заместитель председателя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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Что осталось без изменений

В доработанном законопроекте сохранили принятые в первом чтении нормы, предусматривающие установление доплат срочникам (6000 грн в месяц) и курсантам (2350 грн) в порядке, определяемом Кабмином.

Также до второго чтения сохранилась норма о введении отпусков для военнослужащих сроком до 30 дней (ежегодная) и до 10 дней по семейным обстоятельствам.

Для курсантов предусмотрено до 10 дней зимнего отпуска и до 20 дней летнего.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет на участие в ведении боевых действий для военнослужащих из числа призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, не прошедших курс базовой военной подготовки продолжительностью не менее одного месяца.

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При этом условия получения дополнительного вознаграждения в размере 30−100 тыс. грн не изменяются, как и раньше, военнослужащие его будут получать пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и на условиях, установленных Кабинетом министров.

Что изменилось

Раненые, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение соответствующих командиров, первые два месяца после этого получат выплаты по последней занимаемой должности, а с третьего месяца до окончания распоряжения — дополнительную выплату в размере 20 100 грн в установленном Кабмине порядке (принятый в первом чтении законопроект предусматривал доплаты в размере 12 тыс. грн).

Семьям умерших в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс. грн на условиях и в порядке, определенном правительством.

Кроме того, тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести устанавливается ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн;

Как отметил Железняк, минимальный порог доплаты для инструкторов устанавливается в 15 тыс. грн; ежегодный отпуск срочникам увеличился с 10 до 30 дней; срочники смогут переходить на службу по мобилизации по желанию; Непрерывный отпуск на лечение должен составлять не более 4 месяцев.

«Законопроект должен быть рассмотрен в парламенте на ближайшем пленарном заседании», — добавил Железняк.