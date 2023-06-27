Действие карантина и чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса завершится 1 июля, продолжать ее не будут. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.
В Украине с 1 июля завершается действие карантина — Шмыгаль
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«COVID-19 стал для украинцев трудовым испытанием. Все наши решения все это время были направлены на то, чтобы сохранить жизнь людей. За период пандемии мы отработали механизмы реагирования во время полномасштабной войны», — сказал Шмыгаль.
Премьер также поблагодарил медиков, которые боролись с пандемией и сделали все, чтобы минимизировать ее последствия.
Источник: Минфин
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