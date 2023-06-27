НБУ снова оштрафовал Moneyveo. Сумма штрафа — 766 тысяч

Нацбанк оштрафовал ООО « Манивео Быстрая Финансовая Помощь» (ЕГРПОУ 38569246) на 766, 7 тысяч гривен и направил письменную оговорку с требованием устранить выявленные нарушения и/или принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшей деятельности. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Что нарушил сервис микрокредитов

По результатам внеплановой инспекционной проверки ООО «Манивео Быстрая Финансовая Помощь», осуществленной Департаментом инспектирования Национального банка в апреле-мае 2023 года, выявлены нарушения финансовой компанией требований законодательства, регулирующего деятельность участников рынков финансовых услуг, и законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований по этическому поведению.

Мера воздействия в виде письменной оговорки применена за нарушение требований:

Закон Украины «О потребительском кредитовании»;

Положение о лицензировании и регистрации предоставителей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением правления Нацбанка от 24 декабря 2021 № 153 (с изменениями);

Положение о дополнительных требованиях к договорам небанковских финансовых учреждений о предоставлении средств в ссуду (потребительский, финансовый кредит), утвержденного постановлением правления Нацбанка от 3 ноября 2021 года № 113;

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Положение об информационном обеспечении финансовыми учреждениями потребителей о предоставлении услуг потребительского кредитования, утвержденного постановлением правления НБУ от 5 октября 2021 № 100 (с изменениями);

правил расчета небанковскими финансовыми учреждениями Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору потребительского кредита, утвержденных постановлением правления Нацбанка от 11 февраля 2021 года № 16 (с изменениями).

Финансовая компания обязана устранить нарушения законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и/или принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшей деятельности в срок до 27 июля 2023 года.

Также за отдельные установленные факты нарушений требований закона Украины «О потребительском кредитовании» и Положения об установлении дополнительных требований по взаимодействию с потребителями финансовых услуг и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности (требований по этическому поведению), Нацбанк применил к ООО «Манивео Быстрая финансовая помощь» штраф в размере 766,7 тыс. грн.

Решение вступает в силу 27 июня 2023 года.