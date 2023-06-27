Получение квалификационных документов для моряков в скором времени станет доступным на портале «Дия», начат набор на бета-тестирование услуги. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Минцифры анонсировало получение спецдокументов для моряков в «Дие»
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Документы для моряков
«Это первый сервис в сфере, который устранит коррупцию и полностью изменит подход к коммуникации между моряками и Администрацией судоходства», — говорится в сообщении.
Услуга получения квалификационных документов для моряков является первой в рамках масштабной цифровой трансформации судоходства.
«Раньше реестр с документами моряков находился в частных руках, что приводило к риску коррупции. Сдача экзамена или получение документов о квалификации часто сопровождались коррупционными схемами от частных компаний. А уровень коррупции в сфере составил до 150 млн долларов в год», — добавили в Минцифры.
Цифровизация сферы поможет преодолеть коррупцию и увеличить поступление в госбюджет. Морякам не придется посещать госорганы или вынуждены обращаться в частные компании, чтобы получить квалификационный документ.
Как подать заявление
На портале «Дия» можно будет подать заявление о получении:
- профессионального диплома (Certificate of Competency) и подтверждение к нему (Endorsement);
- сертификатов компетентности;
- подтверждение к сертификатам компетентности;
- свидетельств специалиста о специальной подготовке
Кто может принять участие
Вскоре Минцифры запустит бета-тест услуги, поучаствовать в котором смогут:
- выпускники морских ЗВО;
- моряки-капитаны или лица командного состава морских судов и судов смешанного плавания, имеющих соответствующее образование, звание и квалификацию.
Регистрация на тестирование продолжается по ссылке.
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