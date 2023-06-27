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27 июня 2023, 15:44 Читати українською

Минцифры анонсировало получение спецдокументов для моряков в «Дие»

Получение квалификационных документов для моряков в скором времени станет доступным на портале «Дия», начат набор на бета-тестирование услуги. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Получение квалификационных документов для моряков в скором времени станет доступным на портале «Дия», начат набор на бета-тестирование услуги.
Фото: bessarabia.ua

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Документы для моряков

«Это первый сервис в сфере, который устранит коррупцию и полностью изменит подход к коммуникации между моряками и Администрацией судоходства», — говорится в сообщении.

Услуга получения квалификационных документов для моряков является первой в рамках масштабной цифровой трансформации судоходства.

«Раньше реестр с документами моряков находился в частных руках, что приводило к риску коррупции. Сдача экзамена или получение документов о квалификации часто сопровождались коррупционными схемами от частных компаний. А уровень коррупции в сфере составил до 150 млн долларов в год», — добавили в Минцифры.

Цифровизация сферы поможет преодолеть коррупцию и увеличить поступление в госбюджет. Морякам не придется посещать госорганы или вынуждены обращаться в частные компании, чтобы получить квалификационный документ.

Как подать заявление

На портале «Дия» можно будет подать заявление о получении:

  • профессионального диплома (Certificate of Competency) и подтверждение к нему (Endorsement);
  • сертификатов компетентности;
  • подтверждение к сертификатам компетентности;
  • свидетельств специалиста о специальной подготовке

Кто может принять участие

Вскоре Минцифры запустит бета-тест услуги, поучаствовать в котором смогут:

  • выпускники морских ЗВО;
  • моряки-капитаны или лица командного состава морских судов и судов смешанного плавания, имеющих соответствующее образование, звание и квалификацию.

Регистрация на тестирование продолжается по ссылке.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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