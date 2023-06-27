Национальный банк аннулировал лицензии микрофинансовой компании Top Credit (ООО «ФК Джобер»). Об этом говорится в сообщении регулятора.
Нацбанк аннулировал лицензии микрокредитной компании Top Credit
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Причина аннулирования лицензии
В апреле компании приостановили лицензии на ведение деятельности по предоставлению финансовых услуг в связи с нарушением — компания не подала отчетность за четвертый квартал 2022 года.
Нарушение так и не было устранено, поэтому финансовой компании теперь аннулировали лицензии.
Напомним
ФК «Джобер» связана с еще одной ФК «Верона» (имеют одинаковых акционеров, одного директора и общий адрес), которая работала на рынке микрокредитования под брендом «Деньги всем».
2 мая Национальный банк Украины аннулировал ООО «ФК «Верона» лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.
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