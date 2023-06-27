Fiat отказался выпускать автомобили серого цвета

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С чем связано решение

Как рассказал исполнительный директор автопроизводителя Оливье Франсуа, решение о прекращении выпуска автомобилей Fiat серого цвета «направлено на дальнейшее укрепление лидерства FIAT как бренда радости, красок и оптимизма».

С его слов, это нововведение призвано усилить значение цветов, которые олицетворяют итальянский образ жизни.

Палитра красок для кузовов машин «вдохновлены итальянским морем, солнцем, землей и небом», отмечается в сообщении компании.

Глава марки Fiat добавил, что бренд хочет вдохновлять людей жить с оптимизмом и позитивом, это будет одной из миссий нового электромобиля Fiat 600e, который дебютирует 4 июля 2023 года.

Напомним, что Stellantis — это транснациональная автомобильная корпорация, которая была создана в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской группой Groupe PSA.

В числе марок корпорации — Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, а также Maserati, Opel и Peugeot.