По данным World of Statistics, около 10,3% украинцев владеют криптовалютами и по количеству ее владельцев наше государство входит в первую десятку стран мира.
Каждый десятый украинец имеет крипту. Куда еще хотят инвестировать наши соотечественники (опрос)
«Минфин» решил узнать какие еще направления инвестиций интересны украинцам и предлагает на выбор 4 варианта:
- Коммерческая недвижимость
- Земля
- Готовый бизнес
- Стартапы
Источник: Минфин
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