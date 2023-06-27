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27 июня 2023, 12:44 Читати українською

Volvo оказалась под ударом из-за признания Geely спонсором войны — СМИ

Украина, признав китайскую компанию Geely спонсором войны, создала проблемы и ее дочерней компании Volvo Cars. Акционеры и клиенты компании теперь думают, как на это реагировать. Об этом пишет Лига со ссылкой на шведскую газету Dagens industri .

Украина, признав китайскую компанию Geely спонсором войны, создала проблемы и ее дочерней компании Volvo Cars.

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Volvo под ударом

После решения Украины министерство обороны Швеции и администрация Гетеборга, где находится головной офис Volvo, задумались об объявлении бойкота крупнейшему шведскому автопроизводителю.

«Это общегосударственный вопрос, который касается большинства ведомств и организаций. Поэтому важно, чтобы на государственном уровне его изучали вместе. Первые контакты между ведомствами уже состоялись», — сообщила пресс-секретарь минобороны Мари Тисетер.

Китайской Geely недовольны и акционеры Volvo Group, где Geely принадлежит внушительный пакет акций.

Читайте: НАПК внесло китайского автопроизводителя Geely в список спонсоров войны

«Досадно и бессмысленно, что Geely не разделяет наших ценностей в этом вопросе», — заявил изданию Андерс Оскарссон, представитель пенсионного фонда AMF (третий по величине акционер Volvo Group с 5,4%, Geely — второй с 16%).

«Мы не изменили своей позиции. Война несправедлива. В то же время у Volvo Cars есть владелец, который имеет другое мнение, руководствующееся точкой зрения китайского государства. Обидно, что у Geely нет плана сворачивания в России», — добавил он.

Оскарссон предупредил, что из-за Geely бренд Volvo может предстать перед трудностями при реализации автомобилей.

Напомним

Компания Geely принадлежит частному владельцу китайского предпринимателя-миллиардера Ли Шуфу и владеет несколькими брендами:

  • Geely Auto,
  • Lynk & Co,
  • Zeekr,
  • Volvo Cars,
  • Polestar,
  • Lotus,
  • London Electric Vehicle Company,
  • Farizon Auto,
  • CAOCAO Mobility.

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Источник: Минфин
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