Курс валют на 27 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Во вторник, 27 июня, курс доллара на наличном рынке не изменился в покупке и продаже. Евро также не изменилось в покупке и продаже.

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В обменниках доллар не изменился в покупке и продаже. Курс евро в покупке прибавил 2 копейки, а в продаже 6 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,35 грн. Евро покупают за 40,30 грн, а продают за 41,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,34−37,32, евро — 40,82−41,08 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,98−40,36 грн/евро.

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