Aston Martin обменяет часть акций на передовые технологии компании Lucid

Британский производитель автомобилей класса люкс Aston Martin заключил соглашение, согласно которому американскому производителю электромобилей Lucid Group будет принадлежать 3,7% акций компании в обмен на доступ к ее «высокоэффективным» технологиям, пишет Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы Aston Martin.

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Детали сделки

При одобрении акционерами британский производитель выпустит около 28,4 млн новых обыкновенных акций для Lucid Group. Он также будет производить поэтапные денежные выплаты на $232 млн.

Соглашение с Lucid предоставит доступ к ее передовым технологиям, включая электрические силовые агрегаты и аккумуляторные системы.

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Зачем Aston Martin помощь

Переход на электромобили дорогой, поэтому небольшие автопроизводители, такие как Aston Martin, полагаются больше на партнерские отношения.

Aston Martin планирует выпустить первый электромобиль в 2025 году и до сих пор полагался на Mercedes, чтобы предоставить необходимые ему технологии.