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27 июня 2023, 8:40 Читати українською

Aston Martin обменяет часть акций на передовые технологии компании Lucid

Британский производитель автомобилей класса люкс Aston Martin заключил соглашение, согласно которому американскому производителю электромобилей Lucid Group будет принадлежать 3,7% акций компании в обмен на доступ к ее «высокоэффективным» технологиям, пишет Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы Aston Martin.

Британский производитель автомобилей класса люкс Aston Martin заключил соглашение, согласно которому американскому производителю электромобилей Lucid Group будет принадлежать 3,7% акций компании в обмен на доступ к ее «высокоэффективным» технологиям, пишет Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы Aston Martin.
Фото: autocentre.ua

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Детали сделки

При одобрении акционерами британский производитель выпустит около 28,4 млн новых обыкновенных акций для Lucid Group. Он также будет производить поэтапные денежные выплаты на $232 млн.

Соглашение с Lucid предоставит доступ к ее передовым технологиям, включая электрические силовые агрегаты и аккумуляторные системы.

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Зачем Aston Martin помощь

Переход на электромобили дорогой, поэтому небольшие автопроизводители, такие как Aston Martin, полагаются больше на партнерские отношения.

Aston Martin планирует выпустить первый электромобиль в 2025 году и до сих пор полагался на Mercedes, чтобы предоставить необходимые ему технологии.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Abramon
Abramon
27 июня 2023, 9:21
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Автомобільні компанії, які не будуть переорієнтовуватись на випуск електрокарів можуть залишаться «за бортом» та піти в історію.
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