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27 июня 2023, 12:18 Читати українською

Кабмин одобрил условия реструктуризации дефолтных еврооблигаций Нафтогаза. Что дальше

Кабинет Министров согласовал условия реструктуризации еврооблигаций Нафтогаза со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года, по которым компания достигла согласия с инвесторами. Об этом говорится в Распоряжении КМУ № 554-р.

Кабинет Министров согласовал условия реструктуризации еврооблигаций Нафтогаза со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года, по которым компания достигла согласия с инвесторами.
Фото: ua-energy.org
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Реструктуризация евробондов

В Нафтогазе ожидают, что реструктуризация завершится к концу июля 2023 года

«Очень благодарен правительству как акционеру компании за одобрение условий реструктуризации, которые мы согласовали с держателями еврооблигаций Нафтогаза. Это сделало компанию еще на шаг ближе к исполнению обязательств перед инвесторами», — отметил председатель правления НАК Алексей Чернышев.

Читайте: Нафтогаз договорился о реструктуризации дефолтных облигаций на $835 миллионов

Напомним

В июле 2022 года правительство пошло на дефолт по еврооблигациям Нефтегаза, не позволив выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024).

10 марта 2023 года НАК предложил инвесторам новый сценарий реструктуризации долговых обязательств Нафтогаза по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2026 годах.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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