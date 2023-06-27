Кабинет Министров согласовал условия реструктуризации еврооблигаций Нафтогаза со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года, по которым компания достигла согласия с инвесторами. Об этом говорится в Распоряжении КМУ № 554-р.
Кабмин одобрил условия реструктуризации дефолтных еврооблигаций Нафтогаза. Что дальше
Реструктуризация евробондов
В Нафтогазе ожидают, что реструктуризация завершится к концу июля 2023 года
«Очень благодарен правительству как акционеру компании за одобрение условий реструктуризации, которые мы согласовали с держателями еврооблигаций Нафтогаза. Это сделало компанию еще на шаг ближе к исполнению обязательств перед инвесторами», — отметил председатель правления НАК Алексей Чернышев.
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Напомним
В июле 2022 года правительство пошло на дефолт по еврооблигациям Нефтегаза, не позволив выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024).
10 марта 2023 года НАК предложил инвесторам новый сценарий реструктуризации долговых обязательств Нафтогаза по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2026 годах.
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