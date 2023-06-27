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27 июня 2023, 11:36 Читати українською

За пять лет малая приватизация принесла Украине 14 миллиардов. Самые дорогие объекты

За пять лет малая приватизация принесла Украине 14 млрд грн. Через государственную систему онлайн-продаж Прозорро.Продажи бизнес купил почти 5000 государственных и коммунальных объектов. Об этом сообщает Министерство экономики.

За пять лет малая приватизация принесла Украине 14 млрд.
Фото: epravda.com.ua

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Топ-5 самых дорогих объектов

В пятерку самых дорогих объектов, приватизированных за пять лет, вошли гостиница «Днепр» — 1,1 млрд грн, Калушская ТЭЦ — более 800 млн грн, Львовская исправительная колония — 377,5 млн грн, гостиница «Эрмитаж» — 311 млн грн, «Одессавинпром» — почти 235 млн грн. Все эти объекты находились в государственной собственности.

За время реформы состоялось около 5000 успешных приватизационных аукционов, из которых 1700 торгов — продажи Фонда госимущества и его региональных отделений, а 3200 — завершенные торги, объявленные общинами. В аукционах приняло участие более 9000 участников.

Читайте: Фонд госимущества презентовал топ-объекты приватизации в 2023 году

От продажи объектов Фондом госимущества (ФГИУ) в бюджет поступило 9,8 млрд грн, еще 3,8 млрд грн — по итогам приватизационных торгов, объявленных общинами.

Напомним

Малая приватизация через систему Прозорро. Продажи стартовали в Украине в июле 2018 года. Согласно закону Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» малая приватизация предусматривает продажу с аукциона активов государственной и коммунальной собственности стоимостью до 250 млн грн.

В результате полномасштабной войны приватизация госимущества была приостановлена на шесть месяцев — до августа 2022 года.

Читайте: Аукционы на Prozorro.Продажи пополнили бюджеты почти на 3,3 миллиарда

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Источник: Минфин
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