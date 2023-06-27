За пять лет малая приватизация принесла Украине 14 миллиардов. Самые дорогие объекты

За пять лет малая приватизация принесла Украине 14 млрд грн. Через государственную систему онлайн-продаж Прозорро.Продажи бизнес купил почти 5000 государственных и коммунальных объектов. Об этом сообщает Министерство экономики.

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Топ-5 самых дорогих объектов

В пятерку самых дорогих объектов, приватизированных за пять лет, вошли гостиница «Днепр» — 1,1 млрд грн, Калушская ТЭЦ — более 800 млн грн, Львовская исправительная колония — 377,5 млн грн, гостиница «Эрмитаж» — 311 млн грн, «Одессавинпром» — почти 235 млн грн. Все эти объекты находились в государственной собственности.

За время реформы состоялось около 5000 успешных приватизационных аукционов, из которых 1700 торгов — продажи Фонда госимущества и его региональных отделений, а 3200 — завершенные торги, объявленные общинами. В аукционах приняло участие более 9000 участников.

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