За пять лет малая приватизация принесла Украине 14 млрд грн. Через государственную систему онлайн-продаж Прозорро.Продажи бизнес купил почти 5000 государственных и коммунальных объектов. Об этом сообщает Министерство экономики.
За пять лет малая приватизация принесла Украине 14 миллиардов. Самые дорогие объекты
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Топ-5 самых дорогих объектов
В пятерку самых дорогих объектов, приватизированных за пять лет, вошли гостиница «Днепр» — 1,1 млрд грн, Калушская ТЭЦ — более 800 млн грн, Львовская исправительная колония — 377,5 млн грн, гостиница «Эрмитаж» — 311 млн грн, «Одессавинпром» — почти 235 млн грн. Все эти объекты находились в государственной собственности.
За время реформы состоялось около 5000 успешных приватизационных аукционов, из которых 1700 торгов — продажи Фонда госимущества и его региональных отделений, а 3200 — завершенные торги, объявленные общинами. В аукционах приняло участие более 9000 участников.
Читайте: Фонд госимущества презентовал топ-объекты приватизации в 2023 году
От продажи объектов Фондом госимущества (ФГИУ) в бюджет поступило 9,8 млрд грн, еще 3,8 млрд грн — по итогам приватизационных торгов, объявленных общинами.
Напомним
В результате полномасштабной войны приватизация госимущества была приостановлена на шесть месяцев — до августа 2022 года.
Читайте: Аукционы на Prozorro.Продажи пополнили бюджеты почти на 3,3 миллиарда
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии