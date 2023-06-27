Goldman Sachs снизил рейтинг акций Tesla после их стремительного роста

Акции Tesla торговались со снижением в начале торгов в понедельник, 26 июня, после того, как Goldman Sachs стал последней фирмой с Уолл-Стрит, снизившей свой рейтинг акций производителя электромобилей, пишет Reuters .

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Рост акций Tesla Inc

Стремительный рост акций Tesla Inc привел к тому, что рыночная стоимость автопроизводителя приблизилась к уровню триллиона долларов, что побудило некоторых аналитиков усомниться в оценке и снизить рейтинг акций.

Goldman Sachs снизил рейтинг Tesla, чтобы «удерживать» эквивалентный рейтинг, присоединившись к Morgan Stanley и Barclays, снизившим рейтинг акций на прошлой неделе.

Акции изготовителя электромобилей упали на 2% на премаркете в понедельник. Рыночная капитализация Tesla в размере $813,29 млрд намного превышает капитализацию японской Toyota, являющейся следующей крупнейшей автомобильной компанией в мире по рыночной стоимости.

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Напомним

15 июня Tesla подорожала на $240 млрд после 13-дневной серии роста акций. Стоимость американского автопроизводителя выросла за этот период на $240 млрд.

По данным S3 Partners, рост Tesla обошелся спекулянтам более чем в $7 млрд. А с начала года они понесли убытки почти в $12,7 млрд.