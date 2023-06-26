Приватбанк будет автоматически списывать непогашенные кредиты при принудительном закрытии счетов людям. Об этом говорится в информационной рассылке госбанка для своих клиентов.

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Списание средств за непогашенные кредиты

«Это касается клиентов, которым банк отказал в поддержке деловых отношений из-за несоблюдения действующего законодательства по незаконному использованию и получению средств», — говорится в рассылке банка.

Уточняется, что соответствующиеизменения в июне Приватбанком были внесены в его Условия и Правила предоставления банковских услуг в части «Расторжение договора и закрытие счетов».

Как известно, отказ в обслуживании — это принудительное закрытие счета банком в одностороннем порядке. После этого средства со счета обычно либо переводят на счет человека в другом банке, либо выдаются ему наличными через кассу.

Если у клиента Приватбанка на момент расторжения отношений был непогашенный кредит в Приватбанке, то оставшийся долг обязательно спишут со счета.