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26 июня 2023, 18:45 Читати українською

Приватбанк будет автоматически списывать непогашенные кредиты при принудительном закрытии счетов

Приватбанк будет автоматически списывать непогашенные кредиты при принудительном закрытии счетов людям. Об этом говорится в информационной рассылке госбанка для своих клиентов.

Приватбанк будет автоматически списывать непогашенные кредиты при принудительном закрытии счетов людям.

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Списание средств за непогашенные кредиты

«Это касается клиентов, которым банк отказал в поддержке деловых отношений из-за несоблюдения действующего законодательства по незаконному использованию и получению средств», — говорится в рассылке банка.

Уточняется, что соответствующиеизменения в июне Приватбанком были внесены в его Условия и Правила предоставления банковских услуг в части «Расторжение договора и закрытие счетов».

Как известно, отказ в обслуживании — это принудительное закрытие счета банком в одностороннем порядке. После этого средства со счета обычно либо переводят на счет человека в другом банке, либо выдаются ему наличными через кассу.

Если у клиента Приватбанка на момент расторжения отношений был непогашенный кредит в Приватбанке, то оставшийся долг обязательно спишут со счета.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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AAAA2000
AAAA2000
26 июня 2023, 19:32
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##рач (обговорення) буде чи ні??
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