Венгрия не поддержала выделение Украине 500 млн евро из фонда ЕС

Венгрия не поддержала выделение очередного транша в сумме 500 млн евро из Европейского фонда мира государствам-членам ЕС из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список спонсоров войны. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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Что требует Венгрия

«Мы готовы изменить свое мнение, если украинцы положат конец бессмысленному, лживому положению, когда OTP, крупнейший венгерский банк, находится в списке международных спонсоров войны», — сказал Сийярто.

В мае Венгрия уже блокировала выделение этого транша странам-членам ЕС, ссылаясь на ту же проблему.

Напомним

Венгрия — одна из немногих стран Евросоюза, не выступающая с последовательным осуждением российской агрессии в Украине. Страна продолжает зависеть от поставок энергоносителей из россии.

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Пользуясь правом вето, Венгрия неоднократно блокировала решение Евросоюза о поддержке украинской и осуждения российской стороны — в частности, заблокировала одобрение на общеевропейском уровне решения Международного уголовного суда в Гааге об аресте президента россии владимира путина и детского омбудсмена Марии Львовской-Беловой, обвиняемых детей .

В Европейский фонд мира вносят взносы все страны ЕС. С начала российского вторжения в Украину фонд неоднократно выделял Киеву крупные пакеты помощи как на военные, так и на гуманитарные цели.