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26 июня 2023, 17:50 Читати українською

БЭБ разоблачило работника банка в растрате 56 миллионов

Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве разоблачили директора департамента корпоративного бизнеса одного из банков, совершившего пособничество в завладении чужим имуществом, а именно выдал неплатежеспособному заемщику кредит в особо крупных размерах. Об этом говорится в сообщении БЭБ.

Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве разоблачили директора департамента корпоративного бизнеса одного из банков, совершившего пособничество в завладении чужим имуществом, а именно выдал неплатежеспособному заемщику кредит в особо крупных размерах.

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Что известно

Так, должностное лицо банка по предварительному сговору группы лиц приняло решение об открытии обществу-заемщику, возобновляемой кредитной линии с общим лимитом 33 млн грн, с последующим увеличением лимита кредитования до 58 млн грн.

Как установили детективы БЭБ, общество-заемщик оказалось фиктивным предприятием. К тому же впоследствии банковское учреждение было ликвидировано.

Упомянутому директору департамента сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 У К Украины — пособничество в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.

Обвинительный акт направлен в суд.

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Источник: Минфин
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