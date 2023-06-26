БЭБ разоблачило работника банка в растрате 56 миллионов

Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве разоблачили директора департамента корпоративного бизнеса одного из банков, совершившего пособничество в завладении чужим имуществом, а именно выдал неплатежеспособному заемщику кредит в особо крупных размерах. Об этом говорится в сообщении БЭБ.
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Что известно
Так, должностное лицо банка по предварительному сговору группы лиц приняло решение об открытии обществу-заемщику, возобновляемой кредитной линии с общим лимитом 33 млн грн, с последующим увеличением лимита кредитования до 58 млн грн.
Как установили детективы БЭБ, общество-заемщик оказалось фиктивным предприятием. К тому же впоследствии банковское учреждение было ликвидировано.
Упомянутому директору департамента сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191
Обвинительный акт направлен в суд.
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