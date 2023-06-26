За минувшую неделю в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7−9%» выдано 361 льготный кредит на общую сумму 1,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Банки выдали за время военного положения льготных кредитов на 119 миллиардов
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Сколько выдано кредитов
В целом с момента старта программы субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 64 485 кредитов на общую сумму 208,75 млрд грн, из которых 42 964 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 91,3 млрд грн.
За период действия военного положения в Украине в рамках госпрограммы заключено 29 663 кредитных договора на общую сумму 119,1 млрд грн.
Из них 4,13 млрд грн — на инвестиционные цели; 7,59 млрд грн — как антикризисные кредиты; 4,23 млрд грн — в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 32,53 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и еще 56,92 млрд грн — на антивоенные цели.
Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является правительство в лице Министерства финансов, координирующее все аспекты деятельности Фонда.
На сегодняшний день по Государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%» ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками.
Комментарии - 1
це що і про що? На хабар воєнкому чи виїзд в країну де нема війни?
Як ці 56,92 млрд грн вирішили антивоєнні цілі отримувачів?