Банки выдали за время военного положения льготных кредитов на 119 миллиардов

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Сколько выдано кредитов

В целом с момента старта программы субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 64 485 кредитов на общую сумму 208,75 млрд грн, из которых 42 964 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 91,3 млрд грн.

За период действия военного положения в Украине в рамках госпрограммы заключено 29 663 кредитных договора на общую сумму 119,1 млрд грн.

Из них 4,13 млрд грн — на инвестиционные цели; 7,59 млрд грн — как антикризисные кредиты; 4,23 млрд грн — в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 32,53 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и еще 56,92 млрд грн — на антивоенные цели.

Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является правительство в лице Министерства финансов, координирующее все аспекты деятельности Фонда.