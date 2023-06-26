Украинская компания по экспресс-доставки «Новая почта» открыла свое первое отделение в Румынии. Об этом сообщает пресс-служба Nova Post Romania.
Новая почта открыла первое отделение в Румынии
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В отделении можно отправлять и получать документы и посылки до 30 кг из Украины или Молдовы.
В будние дни почтовый пункт работает с 9:00 до 20:00, в субботу — до 17:00. Воскресенье — выходной.
Адрес отделения: B-dul Unirii 47 A, Sector 3 București.
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Источник: Минфин
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