Германия против планов Еврокомиссии по замороженным российским активам — СМИ

Германия считает недостаточно юридически проработанной идею Европейской комиссии направить замороженные активы российского центробанка для восстановления Украины. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников немецкого правительства.

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Позиция Германии

Чиновники заявили, что россии «придется заплатить за ущерб, который она нанесла Украине». В то же время, по их словам, правительство Германии делает все возможное, чтобы найти и заморозить активы подсанкционных российских граждан и компаний.

По словам одного из собеседников, предложение использовать российские средства для восстановления Украины подняло «сложные финансовые и юридические вопросы».

Еще один немецкий чиновник сравнил план Брюсселя с «открытием банки с червями». По его словам, если Брюссель возьмет деньги российского центробанка или доходы от вложения средств, это создаст прецедент — открывает путь для взыскания Польшей репарации из Германии за ущерб во время Второй мировой войны.

Один из собеседников сообщил, что министр юстиции Германии Марко Бушман изучил предложение Еврокомиссии и заключил, что оно «не рабочее с юридической точки зрения».

Напомним

ЕС рассматривает возможность передачи финансовыми учреждениями, где находятся заблокированные российские активы, части полученной прибыли на восстановление Украины, пишет Bloomberg.

ЕС не может законно конфисковать замороженные российские активы на 200 миллиардов евро — Bloomberg

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила в среду, 21 июня, выступая на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, что ЕС выступит с предложением использовать эти активы к летнему перерыву в середине июля.