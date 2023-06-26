Доля Binance на рынке спотовой торговли упала до годового минимума

Компания Kaiko, занимающаяся исследованиями в области блокчейн-технологий, сообщила, что рыночная доля Binance упала до годового минимума на фоне усиления регуляторного контроля над биржей. Об этом пишет Сryptomisto.

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Что известно

Ранее в этом месяце Комиссия по ценным бумагам США подала иск против Binance.US по 13 пунктам обвинений в нарушении федерального законодательства о ценных бумагах. Тогда доля Binance на рынке спотовой торговли оставалась неизменной — 56%.

Однако последние данные Kaiko указывают на то, что на сегодняшний день доля Binance снизилась до 53,7%, что является самым низким показателем с августа 2023 года.

В отчете Kaiko также отмечается, что американский филиал Binance — Binance.US — потерял почти всю свою долю на рынке США после регуляторных действий со стороны SEC и CFTC.

Несмотря на понижение доли рынка в течение 2023 года, Binance все еще превосходит все остальные криптовалютные биржи вместе взятые по размеру. Это дает преимущество Binance, предлагая больший пул ликвидности и торговых опций.

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Кроме того, биржа владеет наибольшим количеством токенов клиентов, резервы которых составляют 59,2 миллиарда долларов, сообщает поставщик криптографических данных DefiLlama.

Поскольку существует не так много надежных альтернатив, инвесторы продолжают рассматривать Binance как лучшую биржу для осуществления трансакций.