Fitch подтвердило рейтинг Украины и обновило прогноз по ВВП, инфляции, госдолгу

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне CC, а также РДЭ CCC- в национальной валюте, говорится в сообщении рейтингового агентства, пишет Forbes.

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Прогноз Fitch

Fitch ожидает дальнейшую реструктуризацию коммерческого долга до окончания двухлетнего перерыва в выплатах по еврооблигациям в сентябре 2024 года.

Агентство отметило, что обслуживание внешнего суверенного долга вырастет до $7,6 млрд в 2025 году, большой дефицит бюджета в среднесрочной перспективе увеличит и без того высокий госдолг.

По мнению Fitch, Украина, вероятно, предпочтет единую комплексную реструктуризацию долга в следующем году.

Fitch также подтвердило РДЭ CCC- в национальной валюте. Решение агентство объяснило тем, что более высокий рейтинг, чем у долга в иностранной валюте, отражает более серьезные препятствия для реструктуризации долга в нацвалюте — только 4% принадлежат нерезидентам, тогда как 48% - НБУ и 38% - украинским банкам.

«В более долгосрочной перспективе все еще существует значительный кредитный риск из-за неопределенности источников финансирования возможной затяжной войны и значительных усилий по восстановлению», — говорится в сообщении.

Базовый сценарий Fitch предполагает, что война будет продолжаться до 2024 года. Fitch считает, что у Украины сейчас есть стратегическое военное преимущество, однако, как отмечается в сообщении, в основном сценарии военного преимущества недостаточно для решительного достижения целей.

«В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что какая-то форма урегулирования положит конец войне, хотя считаем, что замороженный конфликт более вероятен, чем устойчивое мирное соглашение», — отметили в Fitch.

ВВП и инфляция

По прогнозам агентства ВВП Украины вырастет на 3,5% в 2023 году и на 4% в 2024 году после сокращения на 29% в 2022 году. Потребление несколько восстановится на ослаблении опасений по поводу более широкой военной эскалации, но инвестиции по-прежнему в подавленном состоянии.

Fitch считает, что планируемые на этот год расходы на экстренное восстановление в размере $14 млрд будут недовыполнены.

Агентство ожидает роста бюджетного дефицита в этом году до 17,3% ВВП с почти 16% ВВП.

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Fitch видит большую неопределенность по внешнему финансированию после следующего года, в частности из-за потенциальной усталости доноров.

Агентство также прогнозирует, что госдолг Украины вырастет до 85% ВВП к концу этого года и до 94% к концу 2024 года (в 2022 году — 78,5% ВВП).

Fitch прогнозирует, что инфляция снизится до 14,5% к концу этого года и до 12,7% в среднем в 2024 году.

Агентство считает, что учетная ставка НБУ на 5 п.п. — до 20%, однако риски по-прежнему смещены в сторону повышения, включая последствия разрушения Каховской ГЭС.