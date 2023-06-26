Курс валют на 26 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В понедельник, 26 июня, курс доллара на наличном рынке в покупке потерял 10 копеек, а в продаже прибавил 4 копейки. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

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В обменниках доллар в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже 1 копейку. Курс евро в покупке и продаже подорожал на 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,70−37,34 грн. Евро покупают за 40,30 грн., а продают за 41,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,30−37,31, евро — 40,80−41,02 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,87−40,27 грн/евро.

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