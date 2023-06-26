Аукционы ОВГЗ 27 июня: что будет предлагать Минфин

Министерство финансов 27 июня разместит военные облигации в гривне и долларах . Об этом говорится в данных Минфина.

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Что будет предлагать Минфин

Облигации в гривне имеют сроки обращения 462 дня, 567 и 966 дней. Бумаги в долларах имеют срок обращения 358 дней.

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О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.