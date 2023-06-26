С 1 июля 2023 вступают в силу поправки к Lex Ukrajina V, которые регулируют вопросы предоставления помощи и бесплатного жилья украинским беженцам в Чехии. В частности, ищущим жилье прекратят выплачивать пособие. Об этом сообщает Министерство реинтеграции Украины.
Изменения для украинцев в Чехии с 1 июля: жилье и выплаты
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Что изменится для украинцев
- Финансовая помощь
Отменяются отдельные выплаты для искателей убежища. Вместо этого будет действовать только комплексная финансовая помощь. Она будет включать расходы на жилье и другие нужды украинцев. После того, как пройдет 150 дней с момента предоставления временной защиты, переселенцы будут получать прожиточный минимум — 3130 крон (5200 гривен).
- Солидарные выплаты
Их будут получать только владельцы жилья, приютившие украинцев и проживающих с ними вместе. Но изменится сумма — вместо 3000 крон будет 2400 крон. А те, кто предоставил приют переселенцам, но не живет с ними, больше помощи получать не будут. В то же время украинцы должны заключить договор об аренде и самостоятельно оплачивать жилье по своей комплексной помощи.
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- Бесплатное проживание
Социальное жилье будет предоставляться на 150 дней с момента предоставления временной защиты. Если срок бесплатного проживания на момент вступления в силу поправки уже истек, украинцам предоставят еще 90 дополнительных бесплатных дней на поиск квартиры. Когда истечет и этот срок, все искатели убежища, не входящие в категорию уязвимых лиц, должны либо договориться с собственником об оплате жилья, либо найти себе.
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