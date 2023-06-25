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25 июня 2023, 16:30 Читати українською

Бельгия обязала Binance прекратить деятельность в стране

Управление финансовых услуг и рынков Бельгии (FSMA) поручило криптовалютной бирже Binance немедленно прекратить оказание связанных с цифровыми активами услуг в стране.

Управление финансовых услуг и рынков Бельгии (FSMA) поручило криптовалютной бирже Binance немедленно прекратить оказание связанных с цифровыми активами услуг в стране.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известно«Лицам или фирмам, регулируемым законодательством страны, не являющейся членом Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), запрещается предложение или предоставление услуг по обмену виртуальных валют и законных платежных средств», — говорится в сообщении.
Фото: binance.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

«Лицам или фирмам, регулируемым законодательством страны, не являющейся членом Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), запрещается предложение или предоставление услуг по обмену виртуальных валют и законных платежных средств», — говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу регулятора, решение о запрете деятельности связано с тем, что Binance оказывает услуги из стран, которые не являются членами ЕЭЗ.

Читайте: Binance.US возобновила вывод долларов и меняет некоторые торговые пары

Напомним

5 июня SEC подала в суд на Binance и ее CEO Чанпэна Чжао. Регулятор выдвинул 13 обвинений, в том числе о продаже незарегистрированных ценных бумаг.

В том же месяце Binance объявила об уходе из Нидерландов и отозвала регистрацию на Кипре. 21 июня платформа запустила локальную биткоин-биржу в Казахстане.

Источник: Минфин
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