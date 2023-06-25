Латвия прекращает выдачу виз россиянам

Что известно

По его словам, данное решение принято в связи с нестабильной военной ситуацией в россии.

Кроме этого, власти страны решили не изменять ограничения на пересечение границы, действующие для граждан России с 19 сентября 2022 года.

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Ринкевичс подчеркнул, что Латвия, Эстония и Литва скоординированно охраняют границы с россией и Беларусью и при необходимости будут приниматься совместные решения.

Напомним

Глава ППК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия россии нанесла ракетный удар по тыловым лагерям «вагнеровцев». По словам Пригожина, министр обороны россии Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников.

Пригожин со своими боевиками быстро захватил Ростов-на-Дону, после чего заявил, что «вагнеровцы» идут на Москву. При этом сообщается, что из-за этого блокируются стратегические переправы в столицу россии.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что бунт главаря «вагнеровцев» Евгения Пригожина против российского руководства является фактически началом гражданской войны в россии.